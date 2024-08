Miljoenen op komst bij Genk: drie sterkhouders staan dicht bij een vertrek

Genk begint een nieuw hoofdstuk onder leiding van Thorsten Fink. Ondertussen werden al heel wat nieuwkomers binnengebracht, maar er zal nog heel wat gebeuren zo klinkt het. Ook aan uitgaande zijde.

Mark McKenzie, Tolu Arokodare en Alieu Fadera staan op het punt om Genk te verlaten. Alle drie de spelers hebben afgelopen seizoen hun kwaliteiten laten zien en dat lijkt nu ook definitief te gaan renderen.

Tolu Arokodare kwam in januari 2023 voor 5 miljoen euro over van Amiens en vertrekt nu naar Trabzonspor. Hij zou daar een zekere Paul Onuachu kunnen vervangen (die terugkeert naar Southampton) en die hij eerder al verving bij Genk.

Volgens Het Laatste Nieuws is de Nigeriaan dicht bij het overnemen van de positie van zijn landgenoot. Trabzonspor zou bereid zijn om 7 miljoen te betalen, waardoor het geld ook meteen kan gaan rollen bij Genk.

Thorsten Fink bereidt zich voor op het verlies van meerdere sleutelspelers

Racing zou ook behoorlijk wat winst kunnen maken op de transfer van Alieu Fadera. De Gambiaan kwam afgelopen zomer voor 4 miljoen over van Zulte Waregem en zou nu naar Como kunnen vertrekken, voor 5 miljoen plus bonussen, met het vooruitzicht om getraind te worden door Cesc Fabregas.

Volgens Fabrizio Romano is die deal zo goed als rond. Mark McKenzie, Matias Galarza en Bilal El Khannouss wachten ook nog op goedkeuring om te vertrekken. Zeker als het gaat over die eerste is er ondertussen ook bijna een akkoord.

