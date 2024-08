🎥 Met alle toeters en bellen: zo werd dubbel olympisch kampioen Remco Evenepoel ontvangen in zijn Astridpark

Remco Evenepoel kwam de aftrap geven in het Lotto Park voor Anderlecht-OH Leuven en dat mocht gerust geweten zijn. Onder een daverende staande ovatie kwam de dubbele olympische kampioen het veld op.

Evenepoel is natuurlijk een kind van het huis. Hij voetbalde tijdens zijn jeugd jaren voor paars-wit en dat zijn ze daar nog niet vergeten. En Evenepoel is Anderlecht nog niet vergeten. Hij is regelmatig in het Astridpark te zien.

Maar nu viel er dus weer iets te vieren en Anderlecht had hem uitgenodigd om de wedstrijd op gang te trappen. Dat deed hij onder luid applaus en met de nodige cadeaus. Ook bij OHL hadden ze iets voor hem voorzien.

© photonews

De supporters smulden er alvast van. Rem-co Rem-co daverde door het stadion. 't Is ook straf wat de 24-jarige al bij elkaar gereden heeft op een fiets...

Eddy Merckx, de oorspronkelijke Kanibaal, was natuurlijk ook aanwezig om samen met zijn opvolger op de foto te gaan.

Remco komt 'thuis'... De grootste vedette van vanavond #andohl pic.twitter.com/S1FhRNeEk1 — Johan Walckiers (@Wannes79) August 10, 2024