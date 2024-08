STVV-trainer Lattanzio trekt aan de alarmbel: "Ben daar intern zeer zeer duidelijk over"

STVV was vorig jaar een revelatie in de Belgische competitie, maar dit seizoen is het slecht begonnen met 0 op 6. Trainer Christian Lattanzio wil dan ook dringend versterkingen.

Met Matte Smets, Jarne Steuckers en Mathias Delorge vertrokken drie sterkhouders bij STVV. Ook coach Thorsten Fink moest vervangen worden. Voor een ploeg zoals STVV is dat bijzonder veel kwaliteitsverlies. STVV verloor zijn eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen met 1-0 tegen Anderlecht en 1-4 tegen Charleroi. Coach Christian Lattanzio vraagt dan ook openlijk om versterkingen bij het bestuur van STVV. "Onze kern blijft incompleet. Ik ben daar intern zeer zeer duidelijk over, hoor. Ik heb ervaring nodig in het laatste derde deel van het veld. Ik blijf bij mijnheer Tateishi en Andre Pinto elke dag herhalen wat we nodig hebben om competitief te kunnen zijn", zegt Lattanzio bij Het Belang van Limburg. Geen De Bruyne of Tielemans Met Fujita en Yamamoto krijgt Lattanzio wel twee spelers erbij die met Japan op de Olympische Spelen actief waren. Fujita was er kapitein, Yamamoto scoorde twee goals. Al is dat voor Lattanzio niet genoeg. "Maar de Belgische competitie is echt wel een ander gegeven. Vergeet niet dat Fujita en Yamamoto vorig seizoen ook geen vaste basisspelers waren in Sint-Truiden. Ze zijn een meerwaarde, maar mensen moeten nu ook niet denken dat De Bruyne en Tielemans er plots bijkomen."





