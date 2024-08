Timmy Simons loodst Westerlo naar koppositie, spelers zijn onder de indruk: "Daar zijn geen woorden voor"

KVC Westerlo kon niet beter aan zijn seizoen beginnen in de JPL. De club legde nu ook Union SG over de knie waardoor er 9 op 9 werd gepakt.

KVC Westerlo heeft zaterdagavond nipt gewonnen van Union SG. Hoewel de Kemphanen 4-1 op voorsprong kwamen, kon Union, tegen de gang van het spel in, nog voor 4-3 zorgen.

Maar 4-1 of 4-3, de punten zijn binnen voor Westerlo. Sinan Bolat was bijzonder gelukkig na afloop. "Dit is fantastisch voor ons, we hebben hard gewerkt in de voorbereiding."

"Zeker na vorig seizoen is dit ook fantastisch voor de supporters, die ons iedere week gesteund hebben. Ook vorig jaar toen het moeilijk ging", gaat hij verder.

"Ook geweldig voor het bestuur, dat al heel goed werk heeft geleverd. Het is een prestatie van iedereen, niet alleen van ons."

De doelman van Westerlo weet ook waar het verschil met vorig seizoen zit. "Iedereen speelt met vertrouwen, iedereen gelooft weer in zichzelf. Er staat nu een groep. We moeten ook wel eerlijk toegeven dat het muntje soms aan onze kant valt nu. Maar dat dwing je af door hard te werken."

Bolat heeft ook niets dan lof voor zijn nieuwe coach, Timmy Simons. De doelman is zelf onder de indruk van zijn trainer. "Hij heeft al heel veel bijgebracht, daar zijn geen woorden voor", klinkt het.

"Het is duidelijk wat wij de laatste drie weken op de mat hebben gebracht. Hij heeft sinds dag één een echte groep gevormd. Hij geeft iedereen vertrouwen, of je nu een basisspeler bent of een invaller", besluit Bolat.