Alarmbellen klinken nu al héél luid: desastreuze JPL-club incasseerde 19 miljoen en gaf nog geen miljoen uit

Spelers en coach van STVV richtten verschillende smeekbedes naar hun bestuur zondagavond na de pandoering op Antwerp (6-1). Het besef dat deze ploeg niet klaar is om de degradatieplaatsen te vermijden kwam er al voor het seizoen begon. Bij hen dan toch, blijkbaar nog niet bij het bestuur.

11 goals tegen, 2 gemaakt en 0 punten na drie matchen. Als je dat in september-oktober laat noteren, is de conclusie snel gemaakt: een Kanarie voor de kat. We zijn echter nog maar augustus en de transfermarkt is nog 24 dagen open.

Er is dus nog tijd om er iets aan te doen, maar intussen zit Christian Lattanzio wel met de handen in het haar. De Italiaanse trainer zag zijn Japanse internationals pas vorige week terugkeren van de Olympische Spelen. Een trainer wordt afgerekend op resultaten en als dit zich nog een paar weken doortrekt, ziet het er niet goed uit voor Lattanzio.

Maar geen enkele coach zou in zijn schoenen willen staan. Hij heeft geen enkele keer met een volledige ploeg kunnen trainen of oefenen in de voorbereiding. Hij kreeg een buslading Japanners met wie hij moeilijk kan communiceren. En zijn bestuur gaf hem nog niet de twee versterkingen waar hij al weken om vraagt.

En dat is moeilijk te begrijpen, want de uitgaande transfers waren er al vroeg. Met Suzuki, Delorge, Smets, Koita en Steuckers vertrokken er maar liefst vijf basisspelers. STVV haalde 18,6 miljoen op in uitgaande transfers. Da's enorm voor een club van hun formaat.

Daarvan werd tot nu toe 800.000 euro geïnvesteerd in nieuwe spelers. Al is het niet bekend hoeveel de Japanse aanwinsten kosten. Maar eigenaar DMM.com heeft daar een constructie voor. Tegen Antwerp stonden al die Japanners in de basis.

Amper vreugde bij doelpunt

Als u tijd hebt, moet u nog eens bekijken wat er gebeurde na de aansluitsingstreffer van Ogawa (2-1) op de Bosuil. Zelden hebben we zo weinig vreugde of zelfs felicitaties gezien bij de ploegmaats. Aan de groepsdynamiek moet duidelijk ook gewerkt worden. Op dat moment was alles zelfs nog mogelijk.

STVV een bouwwerf noemen is op dit moment zelfs te optimistisch. Het is een ruïne waar heel wat tijd en geld zal inkruipen om te restaureren. En die tijd hebben ze niet. Als het bestuur de komende twee weken niet met deftige transfers komt, wordt het een hopeloos verhaal voor de Kanaries vrezen we.