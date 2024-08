Silvio Proto hekelt het beleid: "Begrijp nog altijd niet waarom Anderlecht hem liet gaan"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Jupiler Pro League heeft met Westerlo een opvallende leider. Ook Lucas Stassin heeft een groot aandeel in het succes van de club.

Westerlo is na drie speeldagen de onverwachte koploper in de Jupiler Pro League. De ploeg doet het momenteel erg goed en had zeker geen gemakkelijk parcours tot dusver.

Opvallend is ook dat de ploeg van trainer Timmy Simons bijzonder vlot de weg naar het doel vindt. Ook Lucas Stassin is goed bij schot, hij scoorde dit seizoen al twee keer voor Westerlo.

In de uitzending van ‘Dans le vestiaire’ laat Silvio Proto meteen van zich horen. “Ik begrijp niet waarom Anderlecht hem heeft laten gaan”, klinkt het.

Lucas Stassin reageert zelf dat Anderlecht hem wel degelijk aan boord wou houden, maar dat hij zelf in het eerste elftal wou spelen. En dat ging in het Lotto Park niet zo zijn.

Stassin werd ook gevraagd naar een reactie op het feit dat de fans van Anderlecht de ploeg uitfluiten en veel kritiek hebben op trainer Brian Riemer. “Ik begrijp de frustratie van de fans”, reageerde Stassin.

Volgens de supporters verloochent de Deense coach de identiteit van de club. Anderlecht wil voorin de klassering staan, maar wel met goed voetbal. Versterkingen zijn nodig, om het vertrek van namen als Schmeichel, Debast en Delaney op te vangen.