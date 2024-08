Dit moet de X-factor worden van Ivan Leko om Standard extra creativiteit en scorend vermogen te schenken

Viktor Djukanovic is nog steeds zijn plek aan het vinden bij Standard. De Montenegrijn wordt steeds meer betrokken bij het aanvalsspel en zou wel eens de X-factor van Ivan Leko kunnen worden.

De zomertransfers lijken al goed geïntegreerd te zijn bij Standard. Bosko Sutalo speelt samen met David Bates en Henry Lawrence alsof ze elkaar al jaren kennen in het centrum, Marko Bulat heeft zich al tot chouchou gekroond, terwijl Grejohn Kyei zijn best doet in de spits.

De laatste nieuwkomers, Sotiris Alexandropoulos en Viktor Djukanovic, wachten nog op hun eerste optreden in de basiself. Tegen Mechelen maakte laatstgenoemde zijn debuut voor Standard door in te vallen voor de laatste vijf minuten.

Viktor Djukanovic meer geïnspireerd dan Moussa Djenepo?

Hij zou de komende weken aan belang moeten winnen. Want net als in de wedstrijd tegen Mechelen lijkt Standard defensief al goed afgesteld te zijn (drie clean sheets in drie wedstrijden), maar worstelt ook om creatief te zijn in het laatste derde van het veld (slechts één doelpunt).

Creativiteit, persoonlijkheid, dat is precies wat Djukanovic lijkt te kenmerken. "Hij kan onze X-factor zijn. Hij is een uiterst getalenteerde speler. Door zijn wedstrijden in Zweden te bekijken, zien we dat hij doelpunten kan maken, wat we zoeken. Hij kan iets speciaals worden voor ons", zo presenteert technisch directeur Fergal Harkin hem op RSCL+.

Het is waar dat de door Hammarby uitgeleende speler een zekere durf heeft getoond in de Zweedse competitie. Hij kwam aan van Buducnost Podgorica in januari 2023 en onderscheidde zich meteen, met 11 doelpunten in zijn eerste 25 wedstrijden in de competitie.

De 20-jarige Montenegrijn lijkt een linkervleugelspeler te zijn die niet bang is om de bal op te eisen om het spel in te gaan met zijn rechtervoet of zelfs een poging te wagen van buiten het strafschopgebied. Hij heeft overigens al een paar keer gescoord van buiten het zestienmetergebied.

Maar als Hammarby, momenteel derde in de Zweedse competitie, ermee instemde om Djukanovic uit te lenen met een aankoopoptie, is het omdat de jongen een paar lastige weken heeft doorgemaakt, waarbij hij de laatste zes competitiewedstrijden op de bank begon.

De goede relaties van zijn zaakwaarnemer (die ook de belangen van Cihan Canak en Kelvin Yeboah behartigt) met Standard deden de rest. De Montenegrijnse international (vier optredens in het nationale team) zal dus proberen om zijn ritme langs de Maas terug te vinden.

Ivan Leko zal ongetwijfeld ervoor zorgen dat de jonge speler van 20 jaar niet te snel in het team wordt gebracht: "Hij zal de tijd nemen om zich aan te passen, maar hij heeft het potentieel om een sleutelspeler voor ons te worden," bevestigt Fergal Harkin.

Een verklaring die misschien lijkt op een optie voor de toekomst. Maar met zijn label als duurste speler van de kern (gewaardeerd op 7 miljoen euro door Transfermarkt), zal Viktor Djukanovic toch nauwlettend in de gaten worden gehouden in de komende weken.