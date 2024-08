OFFICIEEL: Antwerp doet een héél goede zaak en haalt middenvelder met tonnen ervaring bij Ajax en in Premier League op

Jonas De Roeck mag opnieuw versterking verwelkomen op De Bosuil. Jairo Riedewald zette zijn krabbel onder een contract bij Antwerp FC. De 27-jarige Nederlander komt transfervrij over van Crystal Palace.

Jairo Riedewald zette zijn handtekening onder een contract tot het einde van het seizoen. In de overeenkomst zit een optie voor een extra jaargang vervat.

Jonas De Roeck is alvast opgelucht met de versterking. Na het vertrek van Jurgen Ekkelenkamp en Alhassan Yussuf - en de nakende transfer van Mandela Keita - was er geen overschot meer op het Antwerpse middenveld.

Jaïro Riedewald (27) is a Red! 🔴⚪✍️



Riedewald is een linksvoetige defensieve middenvelder die ook als verdediger kan worden opgesteld. De voorbije zeven seizoenen speelde de Nederlander in de Premier League, bij Crystal Palace. Zijn opleiding kreeg Riedewald bij Ajax. Ook in… pic.twitter.com/DcvfyOpD4y — Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 13, 2024

The Great Old neemt Riedewald transfervrij over van Crystal Palace. De 27-jarige Nederlander startte zijn avontuur in 2017 héél sterk bij The Eagles. De voorbije seizoenen was hij op een zijspoor geraakt en werd zijn contract niet verlengd.

Hoe komt Antwerp FC bij Jairo Riedewald uit?

Interessant om weten: Riedewald maakte naam en faam bij AFC Ajax onder... Marc Overmars. We willen niet opperen dat de geschorste sportief directeur iets met de transfer te maken heeft, maar... het zou wel een typische transfer geweest zijn voor de Nederlander.