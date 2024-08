Saelemaekers kan toptransfer maken: Oude bekende wacht op hem

AC Milan wil graag afscheid nemen van Alexis Saelemaekers. De club zou daarvoor graag willen samenwerken met de grote rivaal.

Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport zijn Juventus en AC Milan in onderhandeling over een mogelijke ruildeal. Zo zou aanvaller Federico Chiesa de omgekeerde beweging kunnen maken.

Mocht de Rode Duivel naar Juventus gaan dan komt hij zijn voormalige trainer Thiago Motta tegen. Beide heren kennen elkaar van hun periode bij Bologna. Onder de Italiaanse trainer mocht Saelemaekers maar liefst 32 keer spelen.

Saelemaekers is een veelzijdige speler die zowel aanvallend als verdedigend op de flank kan opereren. Ook de nummer 10-positie is geen probleem voor de Rode Duivel. Iets wat Juventus altijd kan gebruiken.

In totaal heeft Saelemaekers zo’n 140 wedstrijden voor Milan gespeeld, waarin hij tien keer scoorde. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn transferwaarde 12 miljoen euro.

De Serie A begint dit weekend al, met op zaterdag de openingswedstrijd tussen Genoa en landskampioen Inter Milan. Het is nog de vraag of we Saelemaekers dit seizoen in een Milan of een Juventus-shirt zullen zien. Wordt vervolgd.