Vanhaezebrouck mist debuut niet en prikt meteen naar ex-club Gent

Er komt serieuze versterking bij DAZN met twee nieuwe analisten: Hein Vanhaezebrouck én Ruud Vormer worden straks de nieuwe gezichten bij de live-wedstrijden van de Jupiler Pro League. Hein begon er zondag al aan met Racing Genk-Club Brugge.

Voor Hein Vanhaezebrouck (60) is analistenwerk niet nieuw. Tijdens het afgelopen EK was hij nog een graag geziene gast in de studio’s van de VRT en in het verleden was hij ook al co-commentator bij verschillende andere media bij zowel het Belgische als het buitenlandse voetbal.

Vanhaezebrouck kent het Belgische voetbal door en door en zal vanaf dit weekend, wekelijks, een topwedstrijd uit de Jupiler League van zijn analyse voorzien, hetzij als co-commentator boven in de tribune, hetzij als analist, beneden aan de zijlijn.

© photonews

Te beginnen dus met Genk tegen Club Brugge afgelopen zondag. Bij de Limburgers loopt er met Nikolas Sattlberger een nieuwe aanwinst tussen de lijnen. Eentje die voor twee miljoen euro overkwam vanuit Wenen naar Genk.

Genk haalde het van Gent

Ook Gent wilde er hem echter graag bij hebben. "Ze wilden die deal kapen, want het was Genk dat hem heeft ontdekt", aldus Vanhaezebrouck over de zaak bij DAZN. "Gent ging erin mee op basis van wat in de media kwam."

Volgens de gewezen coach van KAA Gent wilden ze bij de Buffalo's iemand op dezelfde positie hebben en gingen ze mee in het verhaal op basis van de interesse van Genk. Uiteindelijk koos de speler alsnog voor de Limburgers.