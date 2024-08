'Verschillende JPL-clubs azen op talentvolle winger'

Saïd Rafiki staat in de belangstelling van verschillende Belgische teams. En zo kan het voor de speler van Troyes nog een heel interessante maand augustus worden. Het laatste is er nog niet over gezegd.

Saïd Rafiki is een talentvolle winger van Troyes. De speler staat volgens La Dernière Heure in de belangstelling van meerdere clubs. Eentje daarvan zou Sporting Charleroi zijn, maar er zijn zeker kapers op de kust. De 24-jarige linkerwinger staat nog drie jaar onder contract bij de Franse club uit de Ligue 2 en de man uit de Comoren heeft volgens Transfermarkt een transferwaarde van 1,2 miljoen euro, maar zal niet goedkoop zijn. Kapers op de kust In de Ligue 1 kwam hij ondertussen ook al tot veertien wedstrijden, maar mogelijk wil hij wel op zoek naar meer speelminuten op het hoogste niveau. Er zou naast Charleroi bij de gegadigden nog een Belgische ploeg zijn. Ook vanuit Italië is er onder meer interesse in de linksbuiten. Troyes kan de verschillende geïnteresseerde clubs dan ook tegen elkaar op gaan zetten, gezien het nog steeds langdurende contract dat de speler bij hem heeft. Charleroi was de eerste ploeg die een bod deed op Rafiki. Dat zou er eentje van 400.000 euro geweest zijn, dat volgens La Dernière Heure ook meteen van tafel is geveegd. Mogelijk moet er een veelvoud op tafel gebracht worden.