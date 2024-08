Sven Jaecques spreekt klare taal waarom hij niet de opvolger van Vincent Mannaert werd

Sven Jaecques trekt met Royal Antwerp FC naar Club Brugge. Een verplaatsing die hij eigenlijk met de fiets kan maken.

Sven Jaecques speelde in de jeugd zelf ooit bij Club Brugge, was hoofd opleiding en technisch directeur bij Cercle Brugge, maar is ondertussen al aan zijn negende seizoen bij Royal Antwerp FC bezig.

De verplaatsing van The Great Old van dit weekend richting Jan Breydel kan hij eigenlijk met de fiets maken, want Jaecques woont vlak in de buurt van het stadion van Club Brugge. De rivaliteit tussen beide clubs is groot, maar daar houdt Jaecques wel van.

“Ik vind rivaliteit mooi”, vertelt hij aan kw.be. “Het zorgt voor een speciale sfeer, voor spanning en het maakt de sport zo populair. Zolang die rivaliteit op het veld en in de tribunes op een goeie, verstandige manier wordt beleefd, is dat zalig. Alles wat daar over gaat, is belachelijk.”

De voorzitters van beide clubs, daar heeft hij goede contacten mee. “Mijn relatie met Paul Gheyssens is na negen seizoenen duidelijk en zeer goed, die met Bart Verhaeghe is een respectvolle kennisrelatie.”

Jaecques zou vorig jaar in beeld geweest zijn om Vincent Mannaert op te volgen bij Club Brugge, maar op dat voorstel ging hij niet in. En daar had hij duidelijk zijn redenen voor.

“Ik had net met mijn volle verstand mijn contract bij Antwerp met drie jaar verlengd en ik ben nooit de persoon geweest die gaat hoppen omdat er mogelijks een opportuniteit zou kunnen zijn”, gaat Jaecques verder.

“Werd er informeel gepolst? Dat is de voorbije jaren vanuit verschillende clubs gebeurd. Maar mijn verhaal op Antwerp is nog niet af, ik wil zelf kunnen beslissen wanneer het tijd is voor een nieuwe stap.”