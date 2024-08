Tolu Arokodare maakt het zichzelf heel moeilijk bij KRC Genk

Tolu Arokodare staat op een zucht van een mooie transfer naar het Turkse Trabzonspor, maar volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri maakt de aanvaller het zichzelf zeer moeilijk. Hij kan rekenen op een enorme opslag, maar wil blijkbaar het onderste uit de kan halen.

Zo zou Arokodare een jaarsalaris vragen van 2,5 miljoen euro. Tel daarbij de transfersom van 7 miljoen euro bij en je komt uit op een enorm bedrag dat de Turkse club moet neertellen. Hier lijkt het echter op mis te lopen.

Trabzonspor is bereid om Arokodare een jaarlijks salaris van 1,5 miljoen euro te bieden. Het water is diep tussen beide partijen momenteel. Het is afwachten of beide partijen elkaar vinden of dat de transfer uiteindelijk wordt afgeblazen.

