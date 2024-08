Jonas De Roeck heeft duidelijke boodschap over de crisis bij Club Brugge

Royal Antwerp FC is zondag te gast bij Club Brugge. Een wedstrijd die wel eens voor het nodige vuurwerk zou kunnen zorgen.

De timing waarop Royal Antwerp FC op bezoek moet in het Jan Breydelstadion is bijzonder moeilijk in te schatten. Het is crisis bij Club Brugge, zo vertelde Nicky Hayen zelf, maar dat kan twee kanten uit.

“Club verdiende meer punten dan hun 1 op 9. Maar heeft Nicky die uitspraak gedaan omdat hij oprecht aanvoelt dat het een moeilijke situatie is voor hem, of heeft hij die uitspraak bewust gedaan om de spelersgroep op scherp te zetten?”, vraagt De Roeck zich af bij Het Laatste Nieuws.

De Roeck denkt te weten aan wat Antwerp zich mag verwachten. “Mijn inschatting is dat we in het eerste kwartier een gemotiveerd Club zullen zien dat ons bij de keel wil grijpen om zo ook het publiek in de wedstrijd te betrekken.”

Toch wil hij met The Great Old ook geen verstoppertje spelen. “De cijfers die mij voorgelegd worden, zijn mooi, maar ik kijk vooral naar de intensiteit die een groep op de mat legt — zowel met als zonder bal.”

Dat is volgens de trainer van The Great Old vaak een waardemeter. “Die intensiteit zit gewoon goed op dit moment. Ik kan één ding garanderen: we gaan niet naar Brugge om er catenaccio te spelen”, is hij heel erg duidelijk.