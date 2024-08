Daar is de volgende Gent-sterkhouder die vertrekt al: 'deal is rond'

KAA Gent is weer één van zijn sterkhouders kwijt, zo meldt men in Turkije. De Buffalo's zouden een akkoord bereikt hebben over de transfer van Hyun-Seok Hong.

Hong stond in de belangstelling van verschillende Duitse clubs, met Augsburg dat een formeel bod indiende. Maar Gent sloeg dat af omdat het bedrag te laag was. Nu hebben ze wel een akkoord gevonden met de Turkse topclub Trabzonspor. De plaatselijke transferexpert Yağız Sabuncuoğlu meldt dat de deal helemaal beklonken is en dat Hong voor vier jaar zal tekenen. De 25-jarige Zuid-Koreaan had nog een contract tot na volgend seizoen, en wou nog niet bijtekenen. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op zo'n 9 miljoen euro geschat, maar Turkse bronnen melden dat het om heel wat minder zou gaan. Mogelijk is dit voor Arnar Vidarsson dan toch het sein om de inkomende transfermercato wat sneller te laten verlopen. Gent heeft immers nog heel wat posities waar versterking nodig is. Sinds de wintermercato is quasi drievierde van de basisploeg vertrokken. En er is ook nog interesse in Matias Fernandez-Pardo en Archie Brown... 🚨 Trabzonspor ve Gent, Hyun-Seok Hong transferi için her konuda anlaşmaya vardı.



• Bordo mavili ekip Hyun-Seok Hong ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncu sağlık kontrolü için Türkiye'ye davet edildi. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 16, 2024





