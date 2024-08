📷 "Binnen de 72 uur: beslissing over vertrek van sterkhouder KAA Gent komt er snel aan"

De supporters van KAA Gent houden hun hart vast voor uitgaande transfers. Voor Matias Fernandez Pardo zijn de volgende 72 uur bepalend.

Matias Fernandez Pardo wordt al een tijdje gelinkt aan een vertrek bij KAA Gent. Zo was er al een bod van 10 miljoen euro van Lazio Roma.

“Waar ik niet van hou, is zeggen dat een speler absoluut niét te koop is. Dat is bullsh*t. Iedereen is te koop in het voetbal, bij eender welke club”, vertelde sportief manager Arnar Vidarsson onlangs bij Het Laatste Nieuws.

Een transfer voor Fernandez Pardo blijft in de pijplijn zitten. “Als er morgen een club komt met een uitmuntend bod voor Matias, dan zal hij verkocht worden. Ik snap dat dat voor de supporters niet altijd makkelijk is, maar je moet dat accepteren én toejuichen.”

KAA Gent verwacht een bedrag van om en bij de 15 miljoen euro. “De verkopen van januari zorgen ervoor dat wij dat bod van Lazio kúnnen weigeren. Matias moet niet verkocht worden, hé. Hij heeft nog progressiemarge. Wij kennen de marktwaarde van Matias. Die ligt hoger dan dat bod van Lazio.”

Volgens een agent komen de uren van de waarheid eraan. “Er zijn drie clubs, waarvan twee uit de Bundesliga, die Matias willen”, citeert transferjournalist Sacha Tavolieri. “Een definitief antwoord over zijn toekomst volgt binnen de 72 uur.”