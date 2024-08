Goudhaantje Antwerp laat zich uit over transfer

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mark van Bommel moest er niet meer van weten. Maar onder Jonas De Roeck lijkt het wel weer te lukken voor Mahamadou Doumbia. Al zou die mogelijk wel nog een stap kunnen maken in zijn carrière.

Jonas De Roeck bevestigde een week geleden aan de krant Het Nieuwsblad dat de speler zijn kansen volop zal krijgen bij Antwerp. “Maha is iemand met veel kwaliteiten”, zei de trainer van The Great Old in een interview.

“Het is een jongen die nog werkpunten heeft en stappen moet zetten, maar hij heeft een intrinsieke naturel en een bepaalde rust aan de bal. Het is nu aan ons om met hem aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat hij de balans vindt in balbezit en balverlies, maar dat lukt steeds beter.”

© photonews

De Roeck roemt vooral zijn heel positieve mentaliteit. “Vanuit de club is aan Maha gevraagd om hier te blijven. Da’s logisch, élke club wil zijn spelers liefst de voorbereiding laten meedoen. Uiteindelijk was het wel aan hem om te beslissen, maar we zijn heel tevreden dat hij ervoor gekozen heeft om niet te gaan.”

Niet bezig met transfer

Doumbia zelf lijkt dat nu te gaan bevestigen: "Met een volgende stap ben ik op dit moment absoluut niet bezig. Ik wil me nu vooral zo goed mogelijk ontwikkelen bij Antwerp. En ik hoop dat mijn familie op een dag eens naar België kan afzakken om me hier live aan het werk te zien.”

Als het dan gaat over de verdere toekomst, dan droomt Doumbia vrij hoog: "Manchester City is mijn droomclub. Yaya Touré was mijn voorbeeld, daarna werd Kevin De Bruyne mijn favoriete speler", aldus de middenvelder.