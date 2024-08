Vincent Mannaert dropt bommetje met opvolger voor Nicky Hayen uit de Jupiler Pro League

Club Brugge is heel erg moeizaam begonnen aan het nieuwe seizoen. Met 1 op 9 nemen ze in het Jan Breydelstadion geen genoegen.

De Supercup verloren en slechts een gelijkspel pakken in drie competitiewedstrijden. Voorzitter Bart Verhaeghe passeerde al drie keer in de kleedkamer bij Club Brugge, het is duidelijk dat het woord crisis op zijn plaats is.

Hier en daar werden zelfs al namen genoemd van mogelijke opvolgers, want volgens Het Laatste Nieuws bijvoorbeeld wordt Nicky Hayen ontslagen en vervangen als hij zondag de topper tegen Royal Antwerp FC verliest.

Volgens Hayen zelf loopt het allemaal niet zo’n vaart. Hij liet vrijdag op zijn persconferentie weten dat er helemaal geen ultimatum gesteld is naar hem toe. De nodige gesprekken deze week hebben volgens de trainer uitsluitsel gebracht.

Vincent Mannaert dropt alvast een bommetje bij Het Nieuwsblad, door te spreken over Timmy Simons als mogelijke opvolger, al hoopt de voormalige CEO van Club Brugge dat dit nog niet voor meteen zal zijn.

“Tja, Timmy is een blauw-zwart icoon. There's only one Timmy Simons , zoals ze zingen”, lacht hij. “Dus het is niet onlogisch dat je eerst aan Club denkt. Ik hoop alleen dat dat niet te snel moet gebeuren, laat Nicky Hayen nog maar een tijdje aanblijven.”