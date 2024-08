Doen ze het weer? Union heeft jonge onbekende spits gevonden waar ze wel geld voor op tafel willen leggen

De geruchten stapelen zich op rond Union Saint-Gilloise, die zich nog voor het einde van de transfermarkt wil versterken. Deze keer zou een Kroatische speler het doelwit zijn.

Recentelijk hebben we het nieuws gedeeld dat Union Saint-Gilloise geïnteresseerd zou zijn in een vleugelspeler uit de Letse competitie. Maar blijkbaar is dit niet de enige piste die USG onderzoekt om de aanval te versterken.

Deze keer komt het gerucht uit Kroatië. Volgens het Kroatische medium Germanijak heeft Union een bod gedaan op de aanvaller van HNK Rijeka, Franjo Ivanovic (20 jaar).Ook Antwerp zou in hem geïnteresseerd zijn. De club volgt hem al langere tijd, en zijn recente prestaties (3 doelpunten in 3 competitiewedstrijden) zouden de scouts volledig overtuigd hebben.

Union Saint-Gilloise heeft een bod van 3,5 miljoen euro gedaan om Rijeka te overtuigen. Ivanovic wordt slechts geschat op 1,5 miljoen door Transfermarkt, maar hij is een Kroatische U21-international en zeer veelbelovend. Zijn club lijkt echter nog niet overtuigd te zijn.

In ieder geval zal Rijeka binnenkort een zeer belangrijke dubbele confrontatie spelen tegen Olimpija Ljubljana in de play-offs van de Conference League. Franjo Ivanovic zal de club niet verlaten voor deze cruciale wedstrijden, aldus Germanijak.

Daarna blijven er slechts enkele dagen over in de transferperiode voor Union Saint-Gilloise om mogelijk de deal af te ronden. Wordt vervolgd. Franjo Ivanovic heeft 15 doelpunten in 48 wedstrijden voor HNK Rijeka gescoord, en hij is opgeleid bij Augsburg in de Bundesliga voordat hij naar zijn thuisland terugkeerde.