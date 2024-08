Wouter Vrancken geeft één van zijn spelers het ultiem compliment

KAA Gent wist de lastige uitwedstrijd tegen Partizan Belgrado winnend af te sluiten dankzij een doelpunt van alweer Omri Gandelman. Volgende week moeten ze het in eigen huis afmaken.

AA Gent trof met Partizan Belgrado een tegenstander van formaat, maar keerde terug naar België met een 0-1-winst. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam van de voet van Omri Gandelman, die de laatste weken een indrukwekkende vorm toont.

De Israëliër maakte ook al indruk tegen Silkeborg met twee late doelpunten en scoorde recent tegen Westerlo. Gandelman blijft zich ontwikkelen tot een sleutelspeler voor AA Gent.

Wouter Vrancken, de trainer van AA Gent, is zeer te spreken over de prestaties van Gandelman. "Gandelman is belangrijk in beide boxes," aldus Vrancken in Het Nieuwsblad. "We verwachten niet dat hij het spel zal maken."

"Maar zijn beweging en positionering maken hem cruciaal voor ons team", vervolgde Vrancken, die ook nog een serieus compliment had voor de Israëli. "Ik herken mezelf in hem", klinkt het. "Ik kon ook best wel goed koppen hoor. Dat is bij AA Gent eigenlijk begonnen, want bij Sint-Truiden speelde ik eerder op de zes. Leekens zette me in Gent wat hoger en zo begon ik ook vaker te scoren. Hierdoor beleefde ik twee mooie jaren bij de club."

Vrancken beseft echter dat het nog niet binnen is. "Hoewel we een goede uitgangspositie hebben, is de kwalificatie nog niet binnen," waarschuwde hij. "We moeten in de terugwedstrijd in Gent volledig gefocust blijven en op topniveau spelen om door te gaan."