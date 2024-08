📷 'Dat duurde niet lang: Cercle Brugge heeft akkoord over vervanger voor Daland'

Cercle Brugge zag Jesper Daland deze week vertrekken. Hij gaat in The Championship aan de slag bij Cardiff City.

Jesper Daland trok deze week de deur achter zich dicht bij Cercle Brugge. De Verenging ving voor hem nog een transfersom van 4 miljoen euro.

Het is een stevig verlies voor trainer Miron Muslic bij groenzwart, maar de vervanger staat ondertussen op een zucht van een transfer. Het duurde niet lang om een nieuwe verdediger aan te werven.

Volgens Le Parisien Sport heeft Cercle Brugge een akkoord bereikt met Dalangunypole Gomis van Sochaux. Hij zou maandag zijn contract tekenen in Brugge.

Daarvoor moet hij wel eerst nog zijn medische proeven afleggen, maar als die gunstig zijn dan staat niks nog een transfer in de weg.

Gomis is een linksvoetige verdediger van amper 20 jaar oud. Hij ligt nog onder contract tot 2027 bij zijn Franse club. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde op dit moment 300.000 euro. Hoeveel er met de deal gemoeid is, is op dit moment niet geweten.