Nog een versterking op komst? Timmy Simons laat zich uit over vervanging van Madsen

Nicolas Madsen is weg bij Westerlo. Hij trok naar het Engelse Queens Park Rangers.

Geen Nicolas Madsen meer voor Westerlo. Thomas Van den Keybus leek de logische vervanger voor Timmy Simons, maar hij was er niet bij zaterdag tegen OH Leuven.

De ex-speler van Club Brugge blesseerde zich vrijdag immers op training aan de bil en moest in extremis forfait geven voor deze wedstrijd.

Jocimar Alcocer werd dan maar opgesteld op de plek van Madsen. Voor hem niet de positie die hij gewoon is, maar de Costa Ricaanse international deed het voortreffelijk.

“Josimar is het gewoon om vanop de flank naar binnen te komen. Nu moest hij centraal acties maken. Het zal voor hem zeker wennen geweest zijn. Hij deed het prima en vulde de positie goed in”, liet Simons achteraf weten aan Gazet van Antwerpen.

Het is uitkijken of Westerlo nog een vervanger zoekt voor Madsen. Volgens Simons zoekt de club constant naar interessante deals op de transfermarkt, maar is het niet van moeten. “We kunnen het intern ook opvangen”, liet Simons nog weten.

De spelers kregen vandaag een vrije dag. Vanaf maandag wordt er gewerkt naar het duel van volgend weekend, vrijdag al op bezoek bij KRC Genk.