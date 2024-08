Grote stap voor voormalige Anderlecht-speler Kristoffer Olsson, die leed aan een zeldzame hersenziekte

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zes maanden na het begin van zijn behandeling kon Kristoffer Olsson naar huis terugkeren in Zweden. Uitstekend nieuws voor hem, aangezien hij nog steeds hoopt zijn professionele carrière nieuw leven in te blazen.

Op 20 februari werd Kristoffer Olsson bewusteloos aangetroffen in zijn huis. Hij werd onmiddellijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht, waar bij hem een uiterst zeldzame aandoening aan de bloedvaten van de hersenen werd vastgesteld. Een maand later werd hij opgenomen in een revalidatiecentrum.

De 29-jarige speler had in medio april zijn spraak- en motorische functies teruggekregen en verklaarde vervolgens dat hij zijn professionele carrière vanaf dit seizoen weer wilde oppakken.

Kristoffer Olsson heeft zijn huis kunnen betreden

Eind mei, toen zijn club Midtjylland zijn titel van kampioen van Denemarken bevestigde, kwam hij het veld oprijden in een klein karretje om de trofee aan zijn teamgenoten te overhandigen.

Nog steeds onder behandeling tot voor kort, heeft Kristoffer Olsson zojuist groot nieuws aangekondigd op zijn Instagram account. "Zes maanden later ben ik thuis terug," schrijft hij, vergezeld van een foto van zichzelf, staand, koffers in de hand.

Nog tot 2026 onder contract, heeft de voormalig speler van Anderlecht nog niet gecommuniceerd over een mogelijke terugkeer naar de training. Maar Olsson heeft zijn gevecht voor zijn leven gewonnen, en dat is het enige wat telt.