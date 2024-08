Einde van de transfersoap: 'KRC Genk-speler heeft knoop doorgehakt'

De laatste tijd was er in Genk heel wat te doen om een mogelijke transfer van Zakaria El Ouahdi. De speler heeft ondertussen de knoop doorgehakt over zijn toekomst.

Bij KRC Genk vertrokken er deze zomer al heel wat sterkhouders. Er kwam veel geld binnen, maar natuurlijk mocht niet iedereen zomaar vertrekken. Zo was er Zakaria El Ouahdi die op interesse van SL Benfica kon rekenen. De rechtsback zou een tijdje geleden hebben aangegeven dat hij deze move wel zag zitten. Maar KRC Genk wees boden van de Portugese club af, waardoor de transfer bleef aanslepen. Enkele dagen geleden kwam er vanuit Portugal nieuws dat er een akkoord zou gevonden zijn. Maar die info bleek uiteindelijk niet te kloppen. Het Laatste Nieuws heeft ondertussen ook bevestigd dat de Marokkaanse international bij Genk zal blijven. El Ouahdi zou zelf intern hebben aangegeven dat hij bij de Limburgers blijft. Hij kwam afgelopen zomer over van RWDM en tekende toen een contract tot 2027.





