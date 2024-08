Met 'dank' aan Cercle en Anderlecht: daarom speelde KAA Gent al op woensdag en om 18 uur in de Conference League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vanavond proberen RSC Anderlecht (in de Europa League) en Cercle Brugge (in de Conference League) de Belgische coëfficiënt nog wat aan te dikken en te zorgen voor een 5 op 5 in de Europese poules. KAA Gent is al van woensdagavond zeker van de Conference League.

KAA Gent speelde al op woensdag om 18 uur zijn terugwedstrijd in de Conference League tegen Partizan Belgrado. Op zich ongezien, want de Conference League is normaliter voorbehouden voor donderdagavond.

De thuiswedstrijd zou normaal op donderdag moeten afgewerkt worden, maar dat was niet mogelijk door de populariteit van de Belgische teams in Europa.

Communicatiemanager en persverantwoordelijke Tom Vandenbulcke liet duidelijk verstaan waarom er al op woensdag moest gespeeld worden door de Buffalo's in de Conference League deze week. Onlogisch is het niet, maar voor de fans was het wel een tegenvaller.

Federale politie zei neen

"De federale politie vereist dat Anderlecht, Cercle én KAA Gent niet allen op hetzelfde moment thuis spelen", is de boodschap duidelijk. Drie Belgische ploegen in Europa tegelijk, dat is niet haalbaar voor de politie.

Het stadion zat - ondanks gratis inkom voor de abonnees - niet vol tegen Partizan Belgrado. Ook het vroege uur (18 uur) zat daar wel voor iets tussen. Ook overlapping met de matchen in de Champions League mochten namelijk niet. Pech voor de Buffalo's, maar de plaatsing voor de poulefase maakte wel wat goed.