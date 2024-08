OFFICIEEL: Bilal El Khannous verlaat KRC Genk en gaat in Premier League aan de slag

De deal is officieel. Bilal El Khannous verlaat KRC Genk en gaat voor Leicester City voetballen. Hij tekent een contract voor vier seizoenen bij de Engelse promovendus.

Leicester City maakte de deal vanavond wereldkundig. Bilal El Khannous zette zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen bij The Foxes.

KRC Genk passeert langs de kassa. Het uiteindelijk transferbedrag schommelt - afhankelijk van bron tot bron - rond 25 miljoen euro.

Maar dat is niet alles. Dimitri De Condé onderhandelde eveneens een doorverkooppercentage van vijftien procent. De kans is niet klein dat De Smurfen in de toekomst nog eens langs de kassa passeren.

Wat heeft Bilal El Khannous te zeggen over zijn transfer?

"Ik ben enorm blij dat ik deze uitdaging kan starten", aldus El Khannous in een eerste reactie. "Leicester City is een grote naam in het Engelse voetbal."

"Bovendien was het altijd al mijn droom om in de Premier League te voetballen", besluit de Marokkaanse international. "Ik kan ernaar uit om hier grootse doelen te halen."