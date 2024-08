Ivan Leko spreekt over de mislukte transfer van Nathan Ngoy: "Het is mentaal zwaar voor hem"

Nathan Ngoy is geen speler geworden van Luton Town, hoewel alles leek afgerond te zijn. De verdediger van Standard zal deze teleurstelling moeten verwerken, maar Ivan Leko is blij dat hij niet nog een speler verloren heeft.

Standard heeft onlangs Mohammed Badamosi verwelkomd en dacht Nathan Ngoy te verliezen... maar laatstgenoemde is uiteindelijk toch in Luik gebleven, tegen alle verwachtingen in.

Wat betreft de komst van de doelpuntenmaker uit Gambia, tempert Ivan Leko een beetje: Badamosi zal niet meteen speelklaar zijn. "Hij heeft 2-3 keer met de groep getraind, maar het zal nog enkele weken duren voordat hij fysiek klaar is. Het Saoedische kampioenschap en het Belgische kampioenschap zijn heel verschillend", benadrukt de Standard-trainer tijdens de persconferentie.

Leko is echter verheugd dat hij kan beschikken over een profiel als dat van Mohammed Badamosi: "Het is een ander profiel dan wat we al hadden, een profiel dat we nodig hadden. De groep is sterker met hem erbij."

En een onverwachte "versterking" heeft ook vorm gekregen, in die zin dat Nathan Ngoy niet is vertrokken. "Ja, ik ben blij... maar het is ook moeilijk voor Nathan, natuurlijk", erkent Ivan Leko. "Als je naar Engeland gaat, medische tests aflegt... in 99% van de gevallen is het een formaliteit. Vervolgens teken je niet en kom je terug..."

De teleurstelling van de jonge centrale verdediger moet worden aangepakt, waarbij Leko hem geruststelt: "Het is mentaal zwaar, maar Nathan is erg sterk op dat gebied. Ik hoop dat hij over enkele maanden naar Engeland zal gaan, want ik heb het hem gezegd: hij heeft het niveau voor de Premier League. Hij moet gewoon wedstrijden blijven spelen."

Ondanks deze plotselinge terugkeer zou Nathan Ngoy wel eens tot basisspeler kunnen worden benoemd, aangezien Ibe Hautekiet niet beschikbaar zal zijn voor de wedstrijd van dit weekend tegen OHL. "Hij heeft 5-6 dagen training gemist, dus we zullen zien of Nathan klaar is. Maar hij is een optie om Ibe te vervangen, ja, net als Noubi", besluit Ivan Leko.