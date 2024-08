Nicky Hayen wil met twee tradities breken en houdt zijn hart vast voor de Champions League

Alle aandacht bij Club Brugge gaat op dit moment uit naar de loting in de Champions League. Voor de interlandbreak is er echter wel nog de stadsderby tegen Cercle.

De loting voor de Champions League was volgens trainer Nicky Hayen leuk en spannend, maar uiteindelijk moet de focus helemaal op de wedstrijd van zondag tegen Cercle Brugge staan.

De voorbije wedstrijden eindigden te vaak op een gelijkspel, Club Brugge moet zijn zegereeks verder zetten en de drie punten pakken om niet hopeloos op achterstand te geraken.

“We willen ons eigen spel spelen, en dat langer doen dan 25 minuten zoals in Dender”, citeert Het Laatste Nieuws de persconferentie van de trainer van blauwzwart. “Na die goeie periode schakelden we over op controlevoetbal. Zonder diepgang. Dat is gebleken uit de analyse, waarmee we aan de slag zijn gegaan.”

Champions League moet spelers van Club Brugge triggeren

Een ander gegeven van de voorbije jaren: Club Brugge slaagde er niet in met een goed resultaat de interlandbreak in te gaan. Ook met die traditie wil gebroken worden. “We willen niet weer met een zuur gevoel die interlandperiode in. Als je wint, blijf je toch in die positieve flow.”

Hayen hoopt ook dat de loting voor de Champions League zijn spelers iets doet. “Je hoopt dat het een bepaalde trigger is, dat het iets losmaakt. Want nu ga je toch stilaan richting die Europese weken waarin we iedereen zullen nodig hebben.”

Voor dat laatste houdt hij zijn hart vast, want hij zal veel personeel nodig hebben. Sabbe is nog out tot na de interlandbreak en ook Nielsen is niet beschikbaar. Meijer hervatte dan wel weer het loopwerk buiten.