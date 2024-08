Raman doet onverkwikkelijk verhaal uit de doeken en spreekt over vertrek bij Anderlecht: "Die krijgen geen hand meer"

Benito Raman is terug in België en klaar om te vlammen voor KV Mechelen. Bij Samsunspor speelde hij uiteindelijk maar een half jaartje. Hij kon moeilijk aarden in Turkije. En dat was ook niet nodig geweest.

Raman wou eigenlijk nooit naar Turkije, want hij ging zijn zoontje Mason missen. Maar hij werd er naartoe gepusht. "Ik had nooit een keuze in het hele verhaal. Ik móest naar Turkije gaan, ik werd gepusht door mijn ex-manager", doet hij het verhaal in HLN.

"Hij had me wijs gemaakt dat het de enige geïnteresseerde ploeg was. Achteraf bleek dat ook AA Gent interesse had. Ik was zó kwaad op hem! Hij heeft me die kans ontnomen. Het had dan wel maar voor een half jaartje geweest, maar goed, iedereen weet dat ik er doodgraag weer had gevoetbald. Zonde dat het niet is doorgegaan omdat hij zijn willetje door wou duwen..."

Raman twijfelde lang, maar ging uiteindelijk toch in op het aanbod. Een klik was er echter nooit bij Samsunspor. Al had hij er wel veel kunnen verdienen. "Ik ben altijd bereid geweest om geld in te leveren als ik dan terug naar België kon komen. Mij is het niet om de centen te doen - dan had ik wel een paar jaar op mijn tanden gebeten in Turkije. Wat poen pakken en dan stoppen.”

Het avontuur bij Anderlecht liep ook af op een sisser, al wil hij niet natrappen. “Er waren wel bepaalde mensen die graag verhaaltjes vertellen, om zo een excuus te vinden om mij buiten te werken."

"Ach, ze doen wat ze willen. Ik heb mijn eigen mening daarover. Om te zeggen dat ik revanche op hen wil nemen of ze slecht wil praten, daarvoor ben ik te oud geworden. Van mij zullen ze gewoon geen hand meer krijgen als ik ze zie, simpel.”