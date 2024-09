Beerschot doet eindelijk zaken maar speler is duidelijk voor bestuur: "Er mag nog wel iets bijkomen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Afgelopen week maakte Beerschot enkele transfers bekend maar voorlopig brachten de nieuwe namen geen zoden aan de dijk voor Beerschot.

Spits gezocht en gevonden

Bij elke post op de sociale media viel het al op, telkens reageerden de supporters met de vraag waar hun felbegeerde spits bleef. Deze week kwam hij er: vrijdag streek Antoine Colassin neer op 't Kiel. Hij maakte de overstap van de RSCA Futures. Zaterdag mocht hij meteen invallen bij Beerschot om de 0-2 achterstand ongedaan te maken maar De Mannekes verloren uiteindelijk met 1-2.

Verdediger Hervé Matthys was alvast blij dat er een extra aanvallende kracht bij is gekomen. De aanvallende onmacht werd namelijk nog eens duidelijk toen Beerschot na één helft amper 0,01 xG bij elkaar had gevoetbald.

"Maar", vertelde Matthys meteen. "Hopelijk komt er nog iets bij. Aanvallende versterkingen kunnen we altijd gebruiken, daar was die eerste helft een pijnlijk voorbeeld van. We misten wel wat stootkracht voorin, zeker tegenover de drie stevige verdedigers bij Dender", aldus de verdediger van Beerschot.

"Alles aan gedaan"

Trainer Dirk Kuyt had wat meer vergiffenis voor de transferpolitiek van zijn bestuur. "Onze technisch directeur werkt dat en nacht om transfers te doen. We wisten dat we wat later konden toeslaan op de transfermarkt dan andere clubs."

En die aanvallende versterkingen die welkom waren volgens Matthys? "Dat is niet onlogisch. Elke ploeg is op zoek naar spitsen, naar scorende spitsen. Maar ik ben er zeker van dat we er alles aan gedaan hebben om een zo sterk mogelijke selectie te hebben", aldus Dirk Kuyt.