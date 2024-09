Riemer uit zijn frustraties na discutabele fase: "Soms mag je een moord begaan"

De strafschop die Union kreeg na een duwfout van Zanka op Rodriguez bracht weer een debat op gang. Ook in de perszaal van het Joseph Mariënstadion waren de aanwezige journalisten het niet met elkaar eens. Brian Riemer vond het geen strafschop en had een raad voor de arbitrage.

Het duurde lang vooraleer er een beslissing kwam. Ref Laforge wees meteen naar de stip, maar werd door de VAR na minutenlang palaveren wel naar het scherm geroepen. Daar bleef hij bij zijn beslissing en Rodriguez miste uiteindelijk.

Riemer vond het vooral frustrerend omdat er andere fases zijn waarbij er geen penalty wordt gefloten. Hij uitte zijn zorgen over de inconsistentie in de beslissingen van scheidsrechters. "Het gaat soms anders," begon Riemer zijn betoog. "Bekijk tien wedstrijden, kijk bij elke corner, en zeg me dan hoeveel penalties je ziet. Ik denk dat het te soft is om zo’n penalty te geven in een topwedstrijd in België."

Volgens Riemer is het belangrijk dat er een duidelijke en consistente lijn is bij het beoordelen van situaties in de zestienmeter. "In sommige gevallen zie je spelers naar de grond getrokken worden zonder dat er iets aan de hand is," vervolgde de coach van Anderlecht. "Er is contact, dat klopt, maar er gebeurt veel meer tijdens een wedstrijd."

"Soms lijkt het alsof je een moord kunt begaan zonder dat het een penalty oplevert, en dan is er dit soort contact dat wel tot een strafschop leidt. Dat is niet de lijn waar spelers iets aan hebben."

Als we dit soort penalties gaan geven, moeten we bij elke corner een penalty verwachten

De frustratie van Riemer komt voort uit het gevoel dat de beslissingen van scheidsrechters vaak onvoorspelbaar zijn, wat het voor de spelers moeilijk maakt om te weten wat wel en niet is toegestaan. "Het belangrijkste is dat we een lijn hebben," benadrukte Riemer. "Als de ene keer contact voldoende is voor een penalty en de andere keer niet, dan is er geen duidelijkheid. Dat creëert verwarring en frustratie bij de spelers."

Riemer hoopt dat de Belgische scheidsrechters een meer consistente aanpak zullen hanteren, vooral in topwedstrijden waar de druk en belangen hoog zijn. "We moeten er zeker van zijn dat we dezelfde standaarden aanhouden in elke wedstrijd," besloot hij. "Als we elke keer dit soort penalties gaan geven, dan moeten we bij elke corner ook een strafschop verwachten. Dat is niet de manier waarop je de kwaliteit en eerlijkheid van het spel kunt garanderen."