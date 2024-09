Degryse begrijpt niets van tactiek Anderlecht: "Is zijn vertrek geen groot gemis in Neerpede?"

Wie gisteren naar Union-Anderlecht keek, zal ook wel opgemerkt hebben dat het spelniveau van paars-wit lijkt te dalen in plaats van te stijgen. Analist Marc Degryse stelt er zich grote vragen bij.

De fans zijn 'Riemer-ball' beu. Dat lieten ze ook duidelijk merken. Offensief krijgt de Deen er immers geen lijn in, maar hij vraagt geduld. "Anderlecht was op Union huilen met de pet op. Het is mij een raadsel hoe paars-wit 11 op 15 haalde. Dreyer en Angulo waren onbestaande", aldus Degryse in HLN.

Degryse vraagt zich wel af hoe Dreyer zo in zijn spel moet komen. "Eerstgenoemde is bezig aan een zwakke seizoensstart. Maar je kunt je wel afvragen of dat ook niet te maken heeft met de manier waarop de ploeg wordt gezet."

"Dreyer is iemand die makkelijk scoort, iemand met een goed schot ook. Maar in de manier waarop Anderlecht voetbalt, komt hij vanop zijn rechterflank als een soort vierde middenvelder naar binnen. Sardella moet dan in zijn rug opduiken als een rechtsbuiten. Komt dat allemaal het spel van Dreyer ten goede? En het spel van Sardella? Ik weet dat niet."

Nochtans staat Anderlecht met een match minder mee op kop. "Anderlecht scoorde op KV Mechelen twee keer uit een hoekschop. Het is een elftal dat het moet hebben van stilstaande fases en van toevalligheden. Aan de bal is het - ik herhaal - huilen met de pet op."

Nog pijnlijker: bij de tegenstander liep er eentje rond die uit Neerpede kwam en het middenveld domineerde. "Hoge intensiteit, duelkracht, snelheid, en gevaar. Sadiki en Fuseini waren mijn uitblinkers. Sadiki is nog altijd maar 19. Als je dat afzet tegen wat vandaag bij Anderlecht loopt, is zijn vertrek dan geen groot gemis op Neerpede?"