Ex-jeugdspeler Anderlecht die onder de radar bleef kan deze week nog naar... Red Bull Salzburg of Belgische club

Bij RKC speelt er ook nog een Belg en die doet het daar goed. Chris Lokesa heeft er nog een contract tot 2026, maar de 19-jarige aanvallende middenvelder heeft de interesse van een Oostenrijkse topclub opgewekt.

De tijd begint te dringen. Ondertussen heeft de Nederlandse club, die zijn speler graag wil behouden, een formeel bod van RB Salzburg afgewezen voor de negentienjarige voormalige middenvelder van Anderlecht.

Lokesa, die sinds zijn komst in de Eredivisie in januari 2023 een goede reputatie heeft opgebouwd, zag een bod van 1,5 miljoen euro als onvoldoende beoordeeld worden door de club.

Terwijl Lokesa zich voorbereidt met de Belgische beloften op een beslissende kwalificatiewedstrijd voor het EK 2025 in Kazachstan, is de zaak mogelijk nog niet helemaal afgesloten, aangezien er ook Belgische interesse is in de speler.

In Oostenrijk gaat de transfermarkt vandaag dicht en moet het dus vrij snel gaan. Belgische clubs hebben nog tot morgennacht de tijd om iets te forceren.