'KMSK Deinze gaat shoppen in eigen land en heeft nieuwe spits helemaal beet'

De transfermarkt sluit op vrijdag in België, maar ging in heel wat landen al eerder toe. De Belgische clubs zijn dus hun laatste inspanningen aan het doen om nieuwe spelers te halen.

KMSK Deinze heeft ambities in 1B en laat dat ook merken. De club ging shoppen in eigen land en kwam daarbij uit bij KVC Westerlo.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri trekt Erdon Daci naar KMSK Deinze. Hij beschouwt de deal al helemaal als rond.

De spits zou een contract van twee seizoenen hebben getekend bij de Challenger Pro League-club. Deinze betaalt voor de Noord-Macedonische speler ook geen transfersom.

Voor Daci was het moeilijk om een vaste basisplaats te veroveren bij de Kemphanen. In 43 wedstrijden kon hij 14 keer scoren.

