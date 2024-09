Standard heeft nog een transfer zo goed als beet: onderhandelingen in afrondende fase

Ivan Leko krijgt zijn gewenste aanvaller. De Kroaat zocht een spits die niet de bal in de voeten wilde hebben en de Rouches kwamen uit bij Dennis Eckert Ayensa. De Duitse spits van Union SG heeft groen licht gegeven voor de transfer.

Eckert Ayensa is bij Union in de pikorde gezakt en is momenteel vierde of vijfde keuze is in de aanval. De club is al enige tijd op zoek naar een aanvaller die snelheid en diepgang brengt, na het vertrek van Stipe Perica, en Eckert Ayensa lijkt een geschikte kandidaat.

De onderhandelingen tussen Standard en Union gaan over een mogelijke huurdeal met een optie tot koop, omdat Standard momenteel geen grote sommen kan uitgeven.

Hoewel de speler zelf een voorkeur had voor een definitieve transfer, lijken de gesprekken toch in de goede richting te gaan. Er zijn nog enkele details uit te werken, maar de deal lijkt haalbaar.

Ayensa was woensdag niet aanwezig op de training van Union, wat er al op wijst dat de deal wel rond zal geraken. Ayensa heeft ervaring in de Belgische competitie en heeft eerder gespeeld voor clubs zoals Borussia Mönchengladbach, Celta Vigo, Excelsior Rotterdam en Ingolstadt.

Sinds zijn komst naar Union in 2021 speelde hij 65 wedstrijden, waarin hij 14 keer scoorde en 5 assists gaf. Zijn bekendheid met het land en de competitie zou een voordeel zijn als hij de overstap naar Standard maakt.