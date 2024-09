Club Brugge krijgt slecht nieuws te horen over Maxim De Cuyper die bij Rode Duivels moest afhaken met blessure

Maxim De Cuyper startte tegen Israël in de basis, maar zal tegen Frankrijk niet in actie komen. De vleugelverdediger kampt met een hamstringblessure. Geen zware, maar hij is wel zeer onzeker voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk.

Maxim De Cuyper mocht afgelopen week starten tegen Israël. Hij speelde toen iets meer dan een uur mee en werd nadien gewisseld. Zondag raakte dan bekend dat De Cuyper niet zou meespelen tegen Frankrijk. Hij kampt met een hamstringblessure. Daardoor wordt hij nu opgevolgd door de medische staf van Club Brugge. Ook slecht nieuws dus voor zijn club. Volgens Het Nieuwsblad is de linksachter onzeker voor het duel met KV Kortrijk van dit weekend. Eind deze week volgt er meer informatie over zijn fitheid en of hij kan of zal spelen. Verwacht wordt wel dat blauw-zwart geen risico wil nemen gezien het aantal wedstrijden dat nog volgen.





