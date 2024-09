Dit zijn alle genomineerden voor de nieuwe 'Hall of Fame': al ontbreken er voor ons wel héél wat grote namen

De supporters konden stemmen op de spelers van hun club die ze waardig vonden in de nieuwe 'Hall of Fame' van de Pro League. Dat is nu afgesloten en hier vindt u alle genomineerden. Al lijken er toch wel heel wat namen te ontbreken uit vervlogen tijden.

Anderlecht: Vincent Kompany, Rob Rensenbrink, Pär Zetterberg, Frankie Vercauteren, Luc Nilis en Enzo Scifo. Club Brugge: Gert Verheyen, Franky Van der Elst, Jan Ceulemans, Raoul Lambert, Ruud Vormer en Timmy Simons. Genk: Wesley Sonck, Branko Strupar en Thomas Buffel. Standard: Eric Gerets, Guy Vandersmissen en Mehdi Carcela. KV Mechelen: Michel Preud’homme en Lei Clijsters. SK Beveren: Jean-Marie Pfaff en Heinz Schönberger. Lierse SK: Nico Van Kerckhoven en Eric Van Meir. RWDM: Johan Boskamp en Lambic Wawa. KAA Gent: Laurent Depoitre en Bryan Ruiz. Antwerp: Hans-Peter Lehnoff en Rudi Smidts. Cercle Brugge: Julien Verriest. Union Sint-Gillis: Malki Sanharib Sabah. Sint-Truiden: Danny Boffin. Charleroi: Dante Brogno. Dender: Steven De Petter. Kortrijk: Boudewijn Braem. Beerschot: Juan Lozano. Westerlo: Jef Delen. OH Leuven: Bjorn Ruytinx. Seraing: Edmilson. Francs Borains: Lorenzo Lai. Patro Eisden Maasmechelen: Wouter Corstjens. Eupen: Luis Garcia. RFC Luik: Edhem Sljivo. Zulte Waregem: Ludwin van Nieuwenhuyze. KMSK Deinze: Bert Dhont. Lommel: Gert Cannaerts. RAAL La Louvière: Frédéric Tilmant. Lokeren: Copa Barry. Wildcards: Marc Degryse, Philippe Albert, Erwin Vandenbergh, Mbark Boussoufa, Simon Tahamata, Dieumerci Mbokani, Ludo Coeck en Wilfried Van Moer.