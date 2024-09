Alexandersson zat niet te wachten op Dejaegere en laat dat ook blijken

KV Kortrijk haalde deze zomer Brecht Dejaegere binnen. Niet meteen de transfer die trainer Freyr Alexandersson verwachtte.

KV Kortrijk haalde zes punten uit zes wedstrijden. Trainer Freyr Alexandersson kan daarmee leven, al heeft hij nu ook gezien dat er meer mogelijk was.

“Ik heb alle data nu geanalyseerd en we hadden er negen kunnen hebben”, vertelt de trainer van de Kerels aan Het Nieuwsblad. “Ik ben zeker dat we niet zullen degraderen. Maar waar we eindigen? We hebben het potentieel om beter te zijn, maar dat zal enkele maanden duren.”

Kortrijk verloor veertien spelers in het tussenseizoen en kreeg er tien nieuwe in de plaats. Maar dat was volgens Alexandersson nodig. De transfer van Brecht Dejaegere was dan weer niet hetgeen de coach zelf graag wou.

“Ik had niets tegen Brecht, een lokale jongen met kwaliteiten en een geweldige persoonlijkheid. Ik wilde hem. Maar dat was niet de positie die we nodig hadden. Als je een club runt, moet je daar ook aan denken. Massimo Bruno, Brecht, Iver Fossum: dat zijn bijna dezelfde spelers.”

Toch is elke speler welkom, ondanks alles. “Wel zijn er spelers gekomen waarvan ik zei dat we ze niet nodig hadden. Nu, we gaan in de goede richting. Toen ik hier kwam, wisten de spelers niet wat het betekende om een profvoetballer te zijn.”