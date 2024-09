Timmy Simons zegt iets over RSC Anderlecht dat niemand zal geloven

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Westerlo speelt dit weekend op bezoek bij RSC Anderlecht. Timmy Simons heeft een mooi verleden met duels tegen paarswit.

RSC Anderlecht staat dan wel samen met Dender aan de leiding in de Jupiler Pro League, het voetbal van paarswit wist nog maar weinig mensen dit seizoen te overtuigen.

“Ik heb nochtans ook al goede momenten gezien”, vertelt Timmy Simons aan Gazet van Antwerpen. “Ach, iedere ploeg gaat tijdens een seizoen wel eens door zo’n periode. Als je dan, zoals Anderlecht nu, wel de punten pakt, dan weet je dat je moet opletten.”

Simons is onder de indruk en houdt Anderlecht al het hele seizoen goed in de gaten. “Ik ben heel benieuwd waar ze op het einde van de rit zullen staan. Er staat een goede organisatie, en als ze een kans krijgen maken ze die vaak af.”

Simons heeft in ieder geval een sterk verleden tegen Anderlecht. Als speler van Club Brugge scoorde hij vier keer tegen Anderlecht en in die matchen verloor blauwzwart nooit de wedstrijd.

“Dat wordt nu moeilijk. Ik mag niet meer meedoen, hé. Die wedstrijden brachten altijd wel een gezonde spanning met zich mee. Als die wedstrijden je niets zouden doen, dan halen ze nooit het beste in jou naar boven.”

Simons wil van zijn spelers dit weekend vooral lef en verantwoordelijkheid zien. “Ook al is het op Anderlecht, we moeten ons eigen spel spelen en ons niet spiegelen aan de tegenstander. Op een voetballende manier willen we opnieuw kansen creëren.”