STVV-CEO Tateishi over bijzonder moeizame start: "Dat heb ik nooit eerder meegemaakt"

STVV begon niet aan het seizoen zoals gehoopt. Zelfs Takayuki Tateishi, CEO van de club, heeft dit nog nooit meegemaakt in zijn tijd bij de Truienaars.

STVV begon niet goed aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. Er vertrokken deze zomer heel wat sterkhouders en er volgde een trainerswissel in de zomer en in de afgelopen interlandbreak.

Met drie punten na zes wedstrijden staat de club voorlaatste in de stand. Voor CEO Takayuki Tateishi is het een eerste keer. "Drie keer op rij verliezen heb ik nooit eerder meegemaakt in zeven jaar STVV", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Met dan nog eens elf tegengoals die we moesten slikken in die eerste partijen. Nadien ging het beter, omdat bepaalde jongens terugkwamen, maar van de matchen tegen Dender en Union hadden we er altijd eentje moeten winnen", gaat hij verder.

STVV zal zondag opnieuw proberen om voor de eerste overwinning van het seizoen te gaan. Het wordt ook meteen het debuut van Felice Mazzu bij de club. Hij stond in de zomer ook al op de shortlist om coach te worden.

"We hadden niet genoeg info over zijn omgang met jong talent. Maar intussen weet ik dat hij heel snel verdomd goed organiseert. Ik zie meteen een andere sfeer", vertelde Tateishi nog.