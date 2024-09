Terwijl Anderlecht worstelde... schitterend doelpunt van Tristan Degreef en de reden waarom Riemer ineens geen spits meer had

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het eerste team van Anderlecht en hun U23 speelden gisteravond tegelijkertijd. De Futures pakten hun eerste punt van het seizoen en Tristan Degreef liet een goede indruk achter met de RSCA Futures.

2-2 voor het eerste team tegen Westerlo, 3-3 voor de beloften bij RFC Liège: Anderlecht beleefde gisteren een teleurstellende avond. Maar één speler heeft toch opnieuw punten gescoord bij de RSCA Futures.

Vorig seizoen had Tristan Degreef al laten zien wat hij waard was in 1B, maar ook op training bij de A-kern. Het leek erop dat hij een kans zou krijgen aan het begin van dit seizoen. Vooral met de vele Europese bekerwedstrijden zou Anderlecht onvermijdelijk moeten rouleren.

Momenteel traint Degreef echter weer met de RSCA Futures. Hij heeft trouwens geen enkele minuut gemist in 1B en heeft op een mooie manier bijgedragen aan het eerste punt dat de U23 gisteravond behaalde tegen RFC Liège.

Ure en Goto moeten mee met de Futures

Enkele seconden na de start van de tweede helft had de aanvallende middenvelder zijn schoen al warm gemaakt om ons een van de doelpunten van de avond te bezorgen met een gekrulde schot dat de kruising kietelde.

☄️ | Tristan Degreef bezorgt ons het doelpunt van de avond. ?? #FCLAND pic.twitter.com/CkMWQb9uuk — DAZN België (@DAZN_BEFR) September 14, 2024

Dit stelde de jonge Anderlecht-spelers in staat om meteen gelijk te trekken in Rocourt (2-2). Ze dachten zelfs hun eerste overwinning van het seizoen te behalen, maar de Luikenaars beslisten daar anders over.

Opmerkelijk: na het uitvallen van Luis Vazquez had Brian Riemer gisteren geen spits meer op de bank zitten. Robbie Ure moest immers mee met de Futures, die na een heel zwaar seizoensbegin onderaan bengelen. Bij Anderlecht zijn ze bevreesd dat hun beloftenploeg uit de Challenger Pro League zou vallen. En dus moeten die ook op hun sterkst staan in zulke wedstrijden. Ure speelde wel maar één minuut, terwijl Goto de rest voor zijn rekening nam.