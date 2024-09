Terwijl Riemer harde kritiek krijgt, wordt zijn mentor de hemel ingeprezen door... Pep Guardiola

De ene Deen krijgt kritiek van de supporters van Anderlecht, de andere krijgt de grootste lof van de beste coach van de wereld. Pep Guardiola blies de loftrompet van Thomas Frank, de voormalige baas van Brian Riemer, na de wedstrijd van City tegen Brentford.

Riemer was de assistent van Thomas Frank bij Brentford vooraleer hij naar Anderlecht verhuisde. Brentford verloor zaterdag van Manchester City met 2-1, maar Guardiola was sterk onder de indruk van het werk van de Deense coach.

"Brentford is een buitengewoon team. Wat ze doen, is altijd logisch. Iedere corner bezorgt ons hoofdpijn, ze zijn compact... Dit seizoen spelen ze met hoge druk. Thomas is één van de beste trainers."

"Het is slechts een kwestie van tijd voordat een topclub hem oppikt. Ik ben goed in een paar dingen, en één daarvan is het lezen van de manager. Het gaat gebeuren."

Na afloop werd Frank geconfronteerd met de uitspraken van Guardiola. "Allereerst, bedankt daarvoor. Er zijn veel redenen waarom ik Pep bewonder. Hij toont altijd klasse en deed dat ook toen we ze hier voor het laatst versloegen, bijna vijftig wedstrijden geleden. Ik ben erg gelukkig bij Brentford, maar wie weet probeer ik ooit iets nieuws."

De vijftigjarige Frank begon zijn trainerscarrière in 2013 bij Bröndby IF in Zweden. Na drie seizoenen werd hij assistent bij Brentford, waar hij sinds 2018 de hoofdcoach is en waar hij Brian Riemer meenam. In het seizoen 2020/21 leidde hij de club naar promotie naar de Premier League, voor het eerst in de geschiedenis van de club.