Eén ontbrekende schakel zorgde dat Mazzu mislukte bij Genk en Anderlecht

Felice Mazzu is opnieuw trainer in de Jupiler Pro League. Hij werd aangesteld als coach van STVV.

In de interlandbreak besliste STVV om niet langer door te gaan met Christian Lattanzio. De Italiaan werd meteen vervangen door Felice Mazzu.

Thomas Chatelle wenst in zijn column bij La Dernière Heure de nieuwe trainer van de Kanaries het allerbeste toe, al zal het ook geen gemakkelijke opdracht worden om het niveau omhoog te trekken op Stayen.

De laatste keren liep het ook voor Mazzu niet goed. “Anderlecht, Genk en zelfs Charleroi waren allemaal teleurstellingen die twijfel zaaiden over zijn vermogen om een club naar de top te leiden”, klinkt het bij de analist.

Al is dat eigenlijk vaak terug te brengen tot de afwezigheid van één persoon. “Bij Genk wilde hij bijvoorbeeld al Karel Geraerts aan zijn zijde. Maar de directie legde hem Tom Van Imschoot op, een typisch met Mazzu onverenigbare persoonlijkheid.”

De schaduw van Geraerts had hij ook bij Anderlecht goed kunnen gebruiken, maar Geraerts wilde niet mee naar het Lotto Park en werd hoofdtrainer van Union.

“De rest van het verhaal is bekend en we zullen nooit weten wat het duo zou hebben bereikt bij Sporting. Eén ding is zeker: Felice Mazzu heeft nooit meer zo'n assistent gevonden.”