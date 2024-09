Supportersgroep van Club Brugge verdeelt scherpe flyer over nieuwe stadion

Bruges Loyals verdeelt vandaag over meer dan 4.400 brievenbussen in Sint-Andries flyers met argumenten om het nieuwe stadion van Club Brugge te bouwen.

“In 11 januari 2007 verzamelden honderden Clubfans op de Burg waar met veel enthousiasme het startschot wordt gegeven van het Brugse stadiondossier. Zeventien jaar later, op 25 april 2024 ziet Club Brugge in beroep zijn bouwvergunning voor een nieuw stadion alweer vernietigd”, zegt woordvoerder Hans Noyelle op kw.be.

Volgens Noyelle zijn de Clubfans het grondig beu dat er maar geen schot in de zaak komt. Hij vindt dat de supporters gegijzeld worden. “Een klein groepje verzuurde nimbies schept er plezier in om de bouw van het nieuwe stadion te boycotten. En dit met drogredenen, ja zelfs ‘flagrante leugens’. Onder het mom van een leefbaar Sint-Andries dienen ze enkel en alleen hun eigen belangen.”

Het pamflet wil de leugens weerleggen, maar ook de buurtbewoners die geen problemen hebben met het nieuwe stadion een duwtje in de rug geven. De houdbaarheidsdatum van het huidige stadion is al lange tijd overschreden.

Want als er geen stadion komt, zou het alternatief wel eens veel erger kunnen zijn. Een nieuwe plek vol kantoren en woningen is dan wellicht de optie, volgens Noyelle.

“Dan krijgt de buurt 365 dagen per jaar overlast in plaats van op die 35 wedstrijddagen per jaar. Maar goed, sommige mensen kijken niet verder dan hun neus lang is. En voor de Pinocchio’s van Sint-Andries is dat al helemaal onmogelijk.”