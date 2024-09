CEO bij de KBVB? Vincent Mannaert heeft beslissing genomen over toekomst

Vincent Mannaert heeft een keuze gemaakt over zijn toekomst. Er werd hem een rol als CEO aangeboden bij de KBVB.

Er was de laatste tijd al heel wat te doen om Vincent Mannaert bij de KBVB. Na het ontslag van Piet Vandendriessche werd hem gevraagd om zich kandidaat te stellen om CEO te worden.

Piet Vandendriessche werd even geleden ontslagen als CEO van de voetbalbond. Het vertrouwen in hem was beschadigd en de bestuursleden wilden niet meer verder met hem.

Dus moest de bond op zoek naar een vervanger. Pascal Van Damme was verantwoordelijk voor het aanwervingsproces.

Er werd nagedacht om de rol van CEO op te splitsen in een sportieve en administratieve rol. Mannaert zou dan instaan voor het sportieve deel.

Maar volgens Het Nieuwsblad zou er uiteindelijk toch gekozen zijn om met één CEO te werken. Daarop besliste Mannaert dan toch om zich niet langer kandidaat te stellen.