Club NXT slikt in de slotfase een serieuze domper tegen Borussia Dortmund

In de Youth League heeft Club NXT net niet kunnen winnen van Borussia Dortmund. De Duitsers kwamen terug in de laatste minuten van de wedstrijd.

Net als de Champions League hervatte deze week ook de Youth League zijn wedstrijden. Aangezien de teams dezelfde tegenstanders hebben als in de Champions League (behalve het er zes zijn in de Youth League), stond Club NXT woensdagmiddag tegenover Borussia Dortmund.

En de jongeren hebben goed gedaan. Blauw-zwart stond op het punt om de Duitsers te verslaan, maar daar werd in de slotfase nog een stokje voor gestoken.

Met Jorne Spileers in de basis als centrale verdediger, kon Club NXT rekenen op een doelpunt van Alejandro Granados, enkele minuten voor de rust, om de score te openen. In blessuretijd van de eerste helft miste Kaye Furo de kans op een dubbele voorsprong vanop de stip.

Terwijl Club NXT dacht de overwinning binnen te halen, maakte Dortmund op een wrede manier gelijk in de 87e minuut. In hun volgende wedstrijd zullen ze op 2 oktober naar Sturm Graz reizen. In deze groepsfase met 36 teams zijn de 22 beste teams gekwalificeerd voor de volgende ronde.