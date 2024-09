David Hubert heeft toch al één probleem kunnen oplossen, maar wordt meteen geconfronteerd met een ander: "Kwaliteit? Nee, dat geloof ik niet"

David Hubert is geen tovenaar. Hij kan van 2PK'tje geen Ferrari fabriceren in twee dagen tijd. Als dat al mogelijk is. Anderlecht bleef in hetzelfde bedje ziek: kansen creëren kunnen ze niet.

Hubert deed wel aanpassingen. Zijn middenveld had meer controle met Dendoncker en Rits die moesten samenwerken en om beurt diep gaan. "We wilden andere ideeën aan de bal, maar ik vond dat we in de eerste helft iets te ver uit elkaar stonden", analyseerde Hubert zijn eerste match op het hoogste niveau.

"De ruimtes werden iets te groot voor ons middenveld waardoor Mats en Leander het moeilijk kregen. In de rust heb ik de jongens dan proberen helpen door wat aanpassingen te doen. Het gaat dan om details. De tweede helft was ook beter."

"We vonden Mario tussen de lijnen en konden de bal naar buiten spelen waardoor er crosses kwamen. Het belangrijkste verschil vond ik dat we genoeg 'bodies' in de zestien kregen. Dat was een probleem de voorbije matchen. Er kwamen ook genoeg crosses en we konden de druk aanhouden."

We moeten er tijd insteken en laat ons nu net geen tijd hebben

Tot daar het positieve, want Hubert ging ook niet 'haleluja' roepen. "We scoren niet. De kwaliteit van onze crosses was niet hoog genoeg. En dan die kans van Nilsson... Die moet hij scoren en dan beloon je jezelf. Zo blijven we nu een beetje op onze honger zitten."

Maar is dat dan een kwestie van meer trainen of een gebrek aan kwaliteit, vroegen we Hubert. "Kwaliteit, dat geloof ik niet. We moeten die jongens nog meer in die posities laten komen. Goed voetbal is één ding, maar je moet ook kansen creëren."

"De kwaliteit is er volgens mij, dat kan je niet ontkennen. Het gaat meer om vertrouwen, geloof en concentraties. We moesten meer 'bodies' in de box krijgen om die crosses te kunnen benutten. We moeten daaraan werken nu we het ene probleem hebben opgelost. En laat ons net daar nu geen tijd voor hebben. Maar we zullen er tijd voor moeten maken. Het draait immers om wat er in de zestien gebeurt."