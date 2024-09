Geen Denis Odoi te bespeuren bij Antwerp: coach Jonas De Roeck komt met meer uitleg

Antwerp neemt het zaterdag op tegen KVC Westerlo. Opvallend: geen Denis Odoi te bespeuren bij de bezoekers. Coach Jonas De Roeck kwam snel met een verklaring.

Antwerp gaat na de zege tegen Union SG van afgelopen weekend, op zoek naar een nieuwe overwinning in de Kempen. The Great Old gaat zaterdag op bezoek bij Westerlo.

Denis Odoi, die normaal gezien steeds in de basis staat, staat nu zelfs niet op het wedstrijdblad. Opmerkelijk, maar coach De Roeck kwam al snel met een verklaring.

"Denis Odoi heeft een lichte blessure opgelopen en zit uit voorzorg niet in de kern", vertelde de Antwerp-coach volgens het X-account van Antwerp.

Hoe ernstig zijn kwetsuur is, blijft dus nog even afwachten. Odoi stond dit seizoen al zes keer in de basis en mocht van zijn coach steeds de wedstrijden uitspelen, al moest hij één keer vroeger van het veld door twee gele kaarten. Daarom was hij ook afwezig voor de partij tegen KV Mechelen.