De eerbetuiging van Théo Leoni aan Brian Riemer: "Hij heeft het team teruggebracht waar de mensen het wilden zien"

Anderlecht slaagde er niet in om de weg naar de overwinning terug te vinden tegen Charleroi. Théo Leoni heeft de situatie met veel helderheid geanalyseerd.

Na alle wedstrijden tot nu toe in de competitie te hebben gespeeld, moest Théo Leoni op de bank plaatsnemen tegen Charleroi. Iets wat hij zonder morren accepteert: "Ik was minder goed in de laatste wedstrijd, het is normaal, het is voetbal, aan mij om te laten zien dat ik mijn plek verdien," verklaart hij aan DAZN.

Anderlecht heeft al vier wedstrijden niet gewonnen. Het vertrek van Brian Riemer is nog niet echt voelbaar in het spel, mede doordat David Hubert nog niet de kans heeft gehad om zijn stempel te drukken: "We hebben anderhalve training gehad, hij kan niet alles van de ene op de andere dag veranderen," bevestigt Leoni.

Voor zijn eerste dagen als interim-trainer van het A-team, heeft de interim-coach zich beperkt tot de basis: "Hij heeft geanalyseerd wat we beter konden doen, de bal over de grond spelen, tussen de linies, de combinaties, we hebben het geprobeerd maar we moeten blijven evolueren, durven, proberen. We moeten positief blijven, in onszelf geloven, in onze teamkwaliteiten, alleen zo zullen we weer opveren."

Théo Leoni zal Brian Riemer niet vergeten

Toch zal de kalender het team niet helpen om zich te heroverwegen: "We moeten werken maar we zullen ook meteen doorgaan, we spelen om de drie dagen. Niet gemakkelijk in deze omstandigheden. Degenen die vandaag hebben gespeeld, zullen morgen niet op het veld staan vanwege de recuperatie, en dan, twee dagen later, zijn de benen nog steeds zwaar."

Het is in elk geval een bijzonder moment voor Leoni, die de coach zag vertrekken die hem een kans had gegeven bij Anderlecht: "We waren close, we hebben twee jaar samen doorgebracht. Brian heeft fantastisch werk verricht voor de club, hij heeft het team gebracht waar de mensen het wilden zien. Het was niet gemakkelijk. We kunnen hem alleen maar bedanken voor wat hij heeft gedaan. Maar het is voetbal, nu moeten we vooruit kijken."