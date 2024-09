Philippe Albert geeft zijn twee topkandidaten om Brian Riemer op te volgen

RSC Anderlecht neemt de nodige tijd om een opvolger voor Brian Riemer aan te duiden. Wellicht is er pas uitsluitsel vlak voor de interlandbreak.

RSC Anderlecht heeft het nodige vertrouwen in interimcoach David Hubert om eventjes te depanneren, vlak na het ontslag van trainer Brian Riemer. Wellicht zal hij nog vier matchen de ploeg leiden.

Mogelijk duurt het tot de interlandbreak vooraleer er een nieuwe coach voorgesteld wordt. Voor analist Philippe Albert zijn er eigenlijk maar twee namen te noemen.

De naam die het meest circuleert en volgens de analist er ook het meest uitspringt is Mark van Bommel. “En hij is ook mijn nummer één optie, want hij kent het kampioenschap heel goed en heeft zijn waarde al bewezen bij Antwerp”, klinkt het in La Capitale.

Niemand had ooit gedacht dat hij met Antwerp de prijzen zou pakken die hij gehaald heeft. Omdat de kern van Anderlecht volgens Albert meer kwaliteiten heeft dan zijn team op de Bosuil indertijd kan hij iets moois bereiken in het Lotto Park.

De tweede kandidaat volgens Albert is Hein Vanhaezebrouck. “Hij is beschikbaar op de markt en hij zal wel de nodige vooruitgang boeken. Wat Karel Geraerts betreft, die net is ontslagen door Schalke, denk ik niet dat dit het ideale moment is om meteen weer aan de slag te gaan.”